Pensioni | la domanda va presentata prima di avere i requisiti | quando è possibile farlo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 febbraio 2024)ci si avvicina aiper poter interrompere il lavoro è essenziale conoscere tempi e procedura per presentare ladi pensione. I dettagli È essenziale, nel momento in cui ci si rende conto diquasi raggiunto iper poter andare in pensione, approfondire la conoscenza delle modalità operative e delle procedure da seguire per poter effettivamente interrompere il lavoro e iniziare a ricevere il trattamentostico.– ilciriaco.itFare queste valutazioni dopo aver raggiunto i, infatti, potrebbe costare caro sia da un punto di vista economico che lavorativo, portandovi a ritardare i tempi per potere andare in pensione. Vediamo dunque come, ed è la legge a sottolinearlo, è bene muoversi in tal senso ...