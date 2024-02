Paul Pogba squalificato per 4 anni per doping | accolta la richiesta della Procura

Da indispensabile a bidone in poco tempo: che fine ha fatto Paul Pogba ? Mancano ormai poche ore per le votazioni del premio Calciobidone e poi finalmente ... (danielebartocciblog)

L’agente del centrocampista della Juventus Paul Pogba , Rafael Pimenta, ha parlato di come sta il giocatore, attualmente sospeso per il caso doping. Non è ... (sportnews.eu)

Xavi e Pogba al Milan, cosa è successo: le rivelazioni dall’ex dirigente rossonero: Ne ha viste tante. Oltre alla leggenda del Barça, c’è un altro nome noto che avrebbe potuto approdare in rossonero: Paul Pogba. Sul suo mancato arrivo Gandini si è così espresso: “Ci fu offerto, ma ...milanlive

Alessio: “Inter superiore alla Juve: ma con Pogba gap drasticamente ridotto”: Così il tecnico: "Obiettivamente la rosa dei nerazzurri è superiore rispetto a quella della Juve, poi ha indovinato qualche giocatore come Thuram" ...fcinter1908

Juventus, sondati Guðmundsson, Anderson, Koopmeiners e Ferguson: Chiesa e Soulè in uscita: Le operazioni in programma del club bianconero potrebbero essere finanziate dalle cessioni di Chiesa e Soulè. L'esterno ex Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2025 e piacerebbe in Premier ...it.blastingnews