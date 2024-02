Paul Pogba squalificato 4 anni per doping

(Di giovedì 29 febbraio 2024) AGI - Il tribunale nazionale antihaper 4. È stata quindi accolta la richiesta della procura. Il centrocampista della Juventus, 31, potrebbe quindi chiudere così la carriera. Il 30enne di Lagny-sur-Marne, attraverso il suo entourage, ha dichiarato di voler fare ricorso. Il giocatore è risultato positivo al testosterone nell'agosto del 2023, dopo il match contro l'Udinese. I legali del nazionale francese hanno dichiarato che la sostanza proveniva da un integratore alimentare prescritto da un medico consultato negli Stati Uniti., tornato alla Juventus nel 2022 dopo seial Manchester United, è stato uno dei giocatori chiave dei 'Bleus' che hanno vinto la Coppa del Mondo in Russia nel 2018, segnando ...

