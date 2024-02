Paul Pogba | squalifica di quattro anni per doping!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una notizia che si attendeva ormai da qualche giorno e che non faceva presagire nulla di positivo, in questa sua vigilia, per la Juventus e soprattutto per, centrocampista campione del mondo con la Francia. Il Tribunale Nazionale antidoping ha accolto ufficialmente la richiesta della Procura emanando unadial transalpino per utilizzo di sostanze non consentite dal regolamento sportivo. Il giocatore della Vecchia Signora era stato trovato positivo a un metabolita del testosterone in un controllo a seguito di Udinese-Juventus, gara del campionato di Serie A attualmente in corso di svolgimento, dello scorso 20 agosto e successivamente sospeso in via cautelare. L’atleta potrà ricorrere, adesso, al TAS (Tribunale arbitrale dello sport) di Losanna con il team di legali del ...