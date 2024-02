Pattinaggio artistico | Napolitano-Comi quarti ai Mondiali 2024! Nalbone passa il taglio nello short maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Arriva il primo responso ufficiale da Taipei, città che sta ospitando questa settimana i CampionatiJunior 2024 di. Nella specialità delle coppie infatti Anastasia Metelkina-Luka Berulava hanno conquistato la medaglia d’oro, rispettando a pieno i favori del pronostico. Un risultato scontato per i due atleti georgiani Vice Campioni Europei in campo Senior che, dopo aver agguantato con largo vantaggio la leadership nel segmento più breve, si si sono confermati anche nel libero raccogliendo 107.79 (48.72, 60.07) per 179.32 Il cavaliere è così diventato il primo patttinatore a raccogliere il metallo più pregiato nell rassegna iridata Junior con due partner dverse. Bene poi Oliva Flores-Luke Wang, seconda con 104.56 (51.40, 54.16) per 166.89. A piazzarsi al testo posto poi Naomi Willis-Lachlan Lewer con 90.63 ...