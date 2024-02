Pasticcerie di Vicenza | 6 indirizzi da non perdere scelti da Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le splendide architetture palladiane che impreziosiscono il centro storico fanno diuna rinomata meta turistica, ma un viaggio alla scoperta della città passa anche per i suoi dolci. La pasticceria vicentina ha un’anima tradizionale ben rappresentata dalle tipicità venete, ma non mancanoche puntano su uno stile contemporaneo, e specialità uniche tutte da provare. Ecco i locali da non. Babu - Dolce e Salato Trent’anni ma già con un solido curriculum alle spalle, Beatrice Busatta con il marito Alessandro Barbiero nel giro di un paio di anni si sono conquistati un posto d’onore in città. Il loro locale, Babu dolce e salato, è un bel connubio tra bar e pasticceria, un luogo dall’atmosfera vivace e moderno nella proposta, che accompagna tutta la giornata. Il cuore dell’attività è il laboratorio, da cui arrivano ...