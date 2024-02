(Di giovedì 29 febbraio 2024)TV: ladelledidi Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco latv delledi: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Mondiale per club, Champions League, Europa League, Conference League, Qualificazioni europee ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali e il calcio femminile. Il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i ...

Ronaldo si difende in tribunale dopo gestaccio ma non basta: squalificato: Se la sanzione venisse confermata, il fuoriclasse portoghese salterebbe le Partite contro Al Hazem e potrebbe, invece, essere regolarmente in campo contro l’Al Raed. Entrambi i match sono in programma ...sport.virgilio

Todde: 'Per il campo largo non subalternità e compatibilità': Il progetto del campo largo Pd-M5s sperimentato cn successo in Sardegna deve partire dalla "ricchezza delle differenze" "E credo che sia lo stesso tipo di percorso che noi dobbiamo fare in maniera ...ansa

Juventus, il record dei 102 punti è a rischio: l'Inter può superarlo così: Nelle ultime 12 Partite, la squadra di Conte vinse 11 volte perdendo una volta. Questo significa che Simone Inzaghi può ancora superare il record dei 102 punti. Per farlo, l'Inter può permettersi un ...ilbianconero