Paris Fashion Week | denim e pelle protagonisti in passerella

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 29 febbraio 2024) In uno spazio immacolato, alterato solo dalle sculture realizzate con pneumatici riciclati firmate dall’artista estone Villu Jaanisoo, la nuova donna firmata Acne Studios sfila ribaltando i codici del brand.non mancano mai, questa volta però il direttore creativo - Jonny Johansson - li reinventa donando loro un’estetica futurista. “Sono sempre stato attratto da questi due elementi. È lo spirito di Acne Studios tanto che una delle nostre prime collezioni alla fine degli anni ’90 si chiamava proprio” così commenta Johansson. "In questa stagione abbiamo creato una potente donna in grado di indossarli in ogni loro versione. Mi sono sempre relazionato all’abbigliamento attraverso i movimenti subculturali. Ile lapossono trascendere generi e ...