Parigi-Nizza 2024 | il percorso e le 8 tappe ai raggi X Tante salite | tappe più varie ma leggermente meno dure

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ritorna la Corsa del Sole. Latorna protagonista del calendario ciclistico internazionale come una delle prime gare adi buonissima rilevanza assieme alla Tirreno-Adriatico. Un bel test per chi punta ad essere protagonista nei grandi giri stagionali. Andiamo a conoscere insieme ilche ci aspetta. 3/3, PRIMA TAPPA: LES MUREAUX-LES MUREAUX (157,7 km) Frazione parecchio nervosa, ricca di saliscendi che potrà immediatamente disegnare la classifica generale.da ripetere due volte, il primo più lungo che inizia con la Cote de Bazemont (1,7 km al 6,6% e massimo al 10%), poi un po’ di tranquillità prima di arrivare alla Cote d’Herbeville, 2600 metri al 5,1%. Su questa salita però c’è un tratto in falsopiano, la massima arriva anche al 14%. Dopo questa ...

