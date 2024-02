Parigi 2024 | Macron | “Bagno nella Senna? Sì | ma non dico quando”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il presidente francese, Emmanuel, ha promesso oggi che si tufferà anche luiin vista dei Giochi Olimpici di. “Eccome! Sì, ci andrò. Però non vila data, se no rischio di ritrovarvi tutti“, ha detto ai cronisti che gli chiedevano se intendesse, come già promesso dalla sindaca Anne Hidalgo, tuffarsi nel fiumeno in vista delle Olimpiadi. La prima cittadinana aveva infatti dichiarato: “Mi tufferò proprio sotto all’Hotel de Ville, al Pont Marie, dove ildiventerà stabilmente consentito dopo i Giochi. Sarà un bel tuffo, carico di simboli. Se Emmanuelvuole venire ovviamente sarà il benvenuto“. Il...