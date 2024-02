Parigi 2024 | gli organizzatori | “Non lasciamo che gli scioperi rovinino la festa”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il capo del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di, Tony Estanguet, spera che non ci sianoe disordini sociali durante l’evento, che prenderà il via il 26 luglio. “Che i sindacati nonla. Spero che potremo accogliere tutti nelle migliori condizioni possibili e che si possano trovare soluzioni per le persone che lavoreranno ai Giochi. Siamo consapevoli che ci sono dei limiti, ma non possiamo accogliere il mondo con questa ambizione senza sperimentare degli inconvenienti“, ha detto l’ex canoista, uno degli atleti francesi di maggior successo della storia. I sindacati che rappresentano i lavoratori del settore pubblico in tutta la Francia hanno fatto pressioni per ottenere bonus e risorse extra per i loro membri che dovranno lavorare durante le vacanze estive per ...