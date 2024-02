Pari opportunità | Grimaldi | Collaborazione con Coop sviluppa temi etica e inclusione”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 29 feb. (Adnkronos) - “Laconè nata innanzitutto perre e approfondire le tematiche dell'. Il passo successivo è stato poi quello sullatà di genere: abbiamo iniziato diversi anni fa facendo formazione sul campo, coinvolgendo le lavoratrici impegnate nella raccolta e nella coltivazione dei campi, per poi proseguire l'anno successivo con la formazione in azienda. Essendo un'azienda conserviera, abbiamo una presenza massiccia di donne, e tutte loro sono state sono state coinvolte in questa attività”. Così Fabio, amministratore unico di Cavaliere Ufficiale Pietro, a margine della presentazione della quarta edizione della campagnaper l'e la ...