Pari opportunità | differenza di genere | i numeri in Italia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 29 feb. (Adnkronos) -di, ecco iinstilati dall'ufficio studi della Coop, a cominciare dalla Tampon tax. In base al monitoraggio condotto da Wash United a livello globale, l'attuale regime fiscale porta l'ad essere uno dei 21 Paesi a prevedere un'IVA differenziata per gli assorbenti - ma tra le più alte (in Germania è al 7%, in Francia al 5,5%, negli Stati Uniti 8,3%) - mentre in 27 Paesi (tra cui Regno Unito, Irlanda, Canada, Australia) l'acquisto di assorbenti è esente da IVA. Una tassa che riguarda una platea di quasi 13 milioni di donne in(12,8 milioni quelle comprese nell'arco temporale di riferimento del periodo mestruale, dal menarca alla menopausa). Se si calcola una media di 520 cicli mestruali nella vita, questa platea ...