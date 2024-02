Pardo | «In Europa nessuno più forte dell’Inter Ex seconde linee»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024)non ha dubbi sull’Inter. Secondo il giornalista,inè oggi piùdella squadra di Inzaghi. Estasiato dopo il 4-0 all’Atalanta. IMPRESSIONANTE ? Pierluigi, a Tutti Convocati, riempi di complimenti i nerazzurri: «Vincere 4-0 contro l’Atalanta e farlo con tantein campo credo sia impressionante. Per me non c’è una squadra piùin. Forse tra un mese sarà diverso, ma oggi la penso così. L’Inter non è più debole oggi di Real Madrid e Manchester City. Impressionante! Vero che la partita di ieri poteva anche girare. Oggi Asllani nella percezione di tutti non è l’Asllani di qualche mese fa. Questenon sono più ...