Pallamano | qualificazioni EHF EURO 2024 | L’Italia trova la prima vittoria contro la Lettonia

(Di giovedì 29 febbraio 2024)vince sullaper 32-14 nella terza giornata del Gruppo 4 di qualificazione agli EHF. Si tratta del primo successo per le azzurre, nello stesso girone delle campionesse mondiali francesi e la Slovenia. Alserve la terza posizione per avere accesso al torneo continentale previsto per i prossimi mesi. Nella partita odierna, le azzurre riescono ad imporsi nellametà di gioco, andando a riposo sul 19-5 e poi riuscendo a mantenere il vantaggio nella seconda parte nonostante il calo di intensità. Al termine del match il risultato è di 32-14. Il DT Giuseppe Tedesco: “Oggi abbiamo vinto e questo era il primo imperativo che avevamo in questo doppio confronto con la. Sono soddisfatto dell’approccio alla partita: un buon primo ...