Palla al centro Gli arbitri nel mirino Lezione ai genitori tifosi | Sbagliato fischiare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Far incontrare società,per parlarsi, capirsi, fare squadra. Per sensibilizzare sull’importanza di rispettare glie le loro decisioni, soprattutto coloro che sono all’inizio del loro percorso. Per cercare di moderare il clima rovente nei loro confronti, che troppo spesso trascende nella violenza. Per ricreare le condizioni per un ritorno di fiamma dei giovani, verso questa “missione“. Sono questi gli obiettivi della ScuolaSportivi, sul fronte tanto delicato degli, che si sono concretizzati nella serata intitolata “Arbitreduchiamo: lui fischia, io non lo fischio“. Un evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Seregno, che si è svolto nella parrocchia di Sant’Ambrogio, base della Polis Sgp II, dove lo scorso giugno un dirigente di casa ha perso ...