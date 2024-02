Palermo | sequestrato uno yacht per il reato di contrabbando doganale

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 I militari della Stazione Navale di, nell’ambito di un’attività di monitoraggio presso pontili, darsene e banchine, finalizzata al contrasto dell’importazione illecita di beni provenienti da Paesi extra-UE, hanno individuato eunoda diporto, lungo circa 20 metri e battente bandiera inglese, per l’evasione dei diritti doganali di confine. Dalla preliminare disamina della documentazione acquisita, i finanzieri hanno appurato che il proprietario dell’imbarcazione di lusso, di nazionalità tunisina, aveva stipulato contratti per l’ormeggio a partire dal 2019. Grazie ai successivi accertamenti, è emerso che l’unità navale ha stazionato ininterrottamente nelle acque territoriali dell’Unione Europea per un periodo superiore ai 18 mesi, violando i termini per usufruire delle ...

Palermo, 25 chili di droga sequestrati e 6 arresti: Palermo (ITALPRESS) - I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno messo in campo una vasta operazione antidroga in tutto il tessuto cittadino, numerosi i sequestri per oltre 25 chilogrammi ...notizie.tiscali

A Palermo sequestrati 25 chili di droga: 8 arresti: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato complessivamente otto persone accusate di spaccio di droga e sequestrato 25 chili di sostanze stupefacenti. I militari del nucleo ...mondopalermo

Vasta operazione antidroga a Palermo, otto arresti e sequestrati 25kg di sostanza stupefacente: Vasta operazione antidroga da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo in tutto il tessuto cittadino. Numerosi i sequestri per oltre 25 chilogrammi di stupefacente e 6 persone in mane ...mondopalermo