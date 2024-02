Palermo | sequestrati 25 kg di droga | arrestate 8 persone

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 Controlli a tappeto dei carabinieri in diversi quartieri della città. I carabinieri del comando provinciale dihanno arrestato complessivamente ottoaccusate di spaccio die sequestrato 25 chili di sostanze stupefacenti.I militari del nucleo radiomobile hanno arrestato due giovani di 28 e 24 anni nella zona della Fiera del Mediterraneo con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati notati in un’autovettura. Non appena hanno visto l’auto dei carabinieri hanno cercato di fuggire ma sono stati bloccati. Nel bagagliaio dell’auto sono stati trovati 100 panetti di hashish per un totale di 10 chili.Altro controllo e altro sequestro nel rione dello Zen, in via Agesia di Siracusa. In alcuni mobili in stato di abbandono stono stati trovati tre chili ...