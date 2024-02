Pagata 11mila euro | con i soldi dei migranti Lady Soumahoro | altra clamorosa accusa | lo sfizio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Scavolini, la più amata dagli italiani. La preferita anche dalla moglie di? Non lo sappiamo, ma secondo il commissario liquidatore di una delle cooperative “di famiglia”, la signora Liliane Murekatete avrebbe usato 11.500destinati all'accoglienza deiper comprare una cucina del marchio pubblicizzato per anni da Lorella Cuccarini. La cooperativa è la Karibu. La procura di Latina, ricordiamo, ha ipotizzato una maxi truffa – due milioni spesi in viaggi, vestiti, ristoranti – e ha chiesto il rinvio a giudizio per Murekatete, la madre Marie Therese Mukamitsindo e i cognati di, Michel Rukundo e Richard Mutangana. Domani il giudice deciderà se avviare il processo. Per il commissario liquidatore i milioni sperperati sarebbero addirittura sette. LA VILLETTA La Guardia di Finanza, ...