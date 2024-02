Ostia | Commissione sul rifugio per clochard nella Vittorio Emanuele | non si placano le polemiche

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Si è svolta oggi pomeriggio ladel X Municipio sulla ex coloniadi: non sile. Alessandro Aguzzetti davanti la ex coloniadi– Ilcorrieredellacitta.comL’attesacongiunta per il futuro dell’ex coloniaII disi è svolta questo pomeriggio, portandosi dietro non poche. I due tavoli “Politiche Sociali” e “PNRR”, condotti dagli eletti Mirella Arcamone e Marco Possanzini, hanno voluto provare a rappresentare la bontà di un progetto che fa discutere da settimane il litorale, ovvero l’apertura di Housing First dentro la storica struttura ...