Orsi | «L’Inter quando la sblocca è inarrestabile | ma ieri un errore»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024)non ha dubbi sulla forza del, cheha demolito l’Atalanta per 4-0. L’ex portiere poi ravvisa anche undurante il match.? In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Nandola pensa a suo modo sul gol annullato a De Ketelaere, ma al contempo elogia la squadra di Inzaghi: «Il gol dell’Atalanta era buono, mi sembrava che non avesse toccato il braccio. Il primo gol è stato undi Carnesecchi, ma in generaleè più forte, ci sono poche discussioni. 4-0 giusto, però l’Atalanta è una squadra concreta, che aveva anche segnato ma poi gli è stato annullato.peròdiventa, giusto che vinca questo ...