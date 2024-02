Oroscopo Branko Giovedì 29 Febbraio 2024 | Sagittario selettivo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’diper oggi,29Ariete Caro Ariete, è giunto il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare a recuperare energie. E’ importante per la tua salute mentale. Toro Amici del Toro, oggi cercate di ascoltare la vocina dentro di voi che invita a seguire l’istinto, l’intuito e il cuore. Va bene essere razionali, magari però una buona intuizione può farvi uscire da un guaio. Gemelli Cari amici del segno Gemelli, le stelle potrebbero riservarvi una sorpresa sul lavoro, un vero toccasana se siete stanchi di ciò che state facendo e vorreste cambiare. Cancro Cari Cancro, è giunto il momento giusto per mettervi in gioco in ambito amoroso. Leone Cari Leone, finalmente state ritrovando grinta, intraprendenza e prontezza tornando ad essere voi stessi! Buone chances di ...