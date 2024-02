Ornella Muti | Vado in Russia per scrivere il libro della mia vita

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) -sta partendo per Mosca con la figlia Naike Rivelli ''per portare un po' di EcoFashion ine per sostenere le tante stiliste donne russe che fanno moda artigianale. Andremo anche a un evento per giovani artisti promettenti". E' quanto rivela l'attrice all'Adnkronos alla vigiliapartenza per la capitale russa. "Io sono mezza russa - ricorda - mia madre era russa e a Mosca ho tanti amici e parenti che non vedo l'ora di rivedere". E sarà proprio a Mosca che lainizierà ailsua: "Lo farò assieme a una mia carissima amica poetessa, Flaminia Cruciani, sarà quindi unscritto da due donne. Inandrò in giro a ...

