Oprah Winfrey lascia il cda di Weight Watchers | il titolo crolla a Wall Street del 27%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo essere drasticamente dimagrita grazie anche a(e ad un intervento al ginocchio che l’ha costretta a un controllo netto del peso, per mezzo anche di farmaci), la star tv, 70 anni, ha messo a dieta (stavolta finanziaria) la stessa. È bastato infatti che la regina dei salotti tv annunciasse l’intenzione di uscire un anno prima del previsto dal cda della società di diete americane per farre la compagnia a. Seha ammesso di essere scesa da 105 a 71 chili, la società ha vistore nel afterhours la sua quotazione del 27%. L’addio di, che era entrata in WW nel 2015 con una quota del 10%, è stato un colpo ...