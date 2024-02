Operazione “Alto Impatto” | ecco i risultati | soddisfatto il Questore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDue arresti, uno per spaccio e detezione di sostanze stupefacenti con sequestro di hashish, l’altro per resistenza pubblico ufficiale, ed una denuncia per tentativo di fuggire all’arresto. È il bilancio con cui si è conclusa l’“ che, ieri, ha visto impegnate, in un controllo interforze, numerose pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza. La presenza di pattuglie non è passata inosservata in città ed in modo particolare nelle zone più sensibili, come la parte orientale: Mercatello, Pastena, Sant’Eustacchio, quartieri da dove più spesso si alza l’appello alla sicurezza da parte dei cittadini. L’intervento interforze è stato sollecitato anche dal prefetto di Salerno, Francesco Esposito che proprio queste preoccupazioni e sollecitazioni aveva raccolto ed esaminato ...