Operai ridotti in schiavitù | arrestati due imprenditori La denuncia di una lavoratrice coraggiosa

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prato, 29 febbraio 2024 – Non è una novità che nei capannoni a conduzione cinese si lavori in una sorta di, ma stavolta c’è un documento, una pezza d’appoggio che spiega nel dettaglio in cosa si concretizza questa. E’ unasporta da unacinese, che ha avuto la spina dorsale di presentarla alla polizia rompendo quel muro di omertà che spesso viene evocato. La donna aveva raccontato la sua storia alla polizia. Arrivata in Italia con un visto turistico valido 14 giorni, sapeva che in realtà ci sarebbe rimasta come irregolare. Un viaggio architettato da un connazionale, pagato profumatamente per consentirle di arrivare nel nostro Paese per lavorare in una confezione di Prato. All’arrivo a Milano ad attenderla c’erano due cinesi che si sono fatti ...