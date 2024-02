Operai parte civile in un processo contro il pizzo | un atto di coraggio che ha portato condanne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Palermo ha recentemente assistito a un evento che segna una svolta storica nella lottala mafia e l’estorsione. Di sicuro si tratta del primo caso nella storia giudiziaria del Paese. Per la prima volta, infatti, glidi un cantiere si sono costituitinelil clan di Porta Nuova. Questodicollettivo, supda Addio, rappresenta non solo un passo avanti significativo nella resistenzala cultura dell’estorsione, ma anche un segnale forte di cambiamento nelle dinamiche sociali e lavorative in Sicilia. Il contesto in cui esso si colloca è quello di una lunga e dolorosa storia di soprusi e violenze perpetrate dalla mafia ...