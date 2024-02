Ong | dopo 7 anni si chiudono le indagini sulla Iuventa | la procura chiede il non luogo a procedere

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Per l’accusa, la navedella Ong tedesca Jugend Rettet aveva favorito l’immigrazione clandestina. Ma ladi Trapani, al termine delle, ha raggiunto una conclusione diversa: ha chiesto il nonin sede di udienza preliminare. Un risultato, ricorda La Stampa, arrivatoben settedi approfondimenti, tre milioni di euro per realizzare migliaia di intercettazioni ed una campagna martellante, politica e mediatica. Sono serviti a stabilire che l’Ong sequestrata nell’agosto 2017, in base alle evidenze raccolte, non ha stretto accordi con i trafficanti. Il verdetto risale a ieri, ed è stato emesso nel corso di un’udienza a porte chiuse nella quale avrebbe provato a fare irruzione un funzionario della Digos, per informarsi sullo ...

