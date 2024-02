Omicidio Sara Buratin | le paure per la figlia | “Poteva rapirla”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Non c’è traccia di Alberto Pittarello. Il violento nubifragio che sta interessando il Veneto e tutta Italia lascia diversi interrogativi nel femminicidio di Padova. La piena causata dal maltempo nel fiume Bacchiglione ha impedito ieri la ripresa delle operazioni per il recupero del furgone di Alberto, ex compagno di, trovata morta accoltellata fuori dalla casa della madre a Bovolenta, nel Padovano.è stata raggiunta da quasi una ventina di coltellate mentre dava la schiena all’aggressore, due di queste mortali, alla base del collo. Il Gazzettino riferisce che – nonostante il sospetto che il suo furgone fosse a 8 metri di profondità nel torrente Bacchiglione – una pattuglia di carabinieri in borghese è stata mandata a presidiare la scuola frequentata dalla15enne della coppia, un’ora prima ...