Omicidio Michelle Causo | perizia psichiatrica sull’assassino | i giudici conferiscono l’incarico

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Durerà 60 giorni laall’assassino die dovrà stabilire se era in grado di intendere e di volere.Sarà sottoposto ail minorenne che il 28 giugno 2023 ha ucciso a Primavalle. A stabilirlo il tribunale per i Minorenni di Roma, ha dopo aver rianalizzato il caso ha affidatoper una valutazione approfondita del giovane di origini cingalesi, che ha lasciato la 17enne in un carrello della spesa a pochi metri da casa.per l’assassino diLadurerà 2 mesi e dovrà accertare le condizioni ...

Al via il processo per l' Omicidio di Michelle Causo , la 17enne uccisa da un suo coetaneo per un debito da poche decine di euro. Su richiesta della difesa è ... (fanpage)

Michelle Causo, perizia psichiatrica per minorenne accusato dell’Omicidio di Primavalle,: Dolore si aggiunge a dolore per la famiglia di Michelle Causo, la ragazza uccisa nel quartiere romano di Primavalle lo scorso 28 giugno, con la disposizione della perizia psichiatrica del minorenne ...tag24

Michelle Causo, nominato il perito per il 17enne a processo per l'Omicidio: Scelta fortemente contestata dai genitori di Michelle Causo e dai legali della famiglia. Le accuse a carico del 17enne sono pesanti: Omicidio volontario, occultamento e vilipendio di cadavere.rainews

Michelle Causo, i genitori: “L’assassino non è malato mentale”/ “Cercò su internet come ucciderla”: I genitori di Michelle Causo chiedono giustizia per la figlia, uccisa da un 17enne che l'ha prima accoltellata e poi messa in un carrello della spesa ...ilsussidiario