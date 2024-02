Omicidio Marini | pena ridotta per Paolo Finucci | aveva accoltellato l' amico

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Belmonte Piceno (Fermo) 29 Febbraio 2024 - Piccolo colpo di scena nel procedimento per l’di Marzio, il 53enne di Piane di Montegiorgio ucciso a coltellate per presunti motivi di gelosia dall’il 60enne di Belmonte Piceno,. La Corte d’Appello di Ancona ha accolto parzialmente la tesi difensiva del legale dell’imputato, l’avvocato Antonella Natale, riformando la sentenza di primo grado e riducendola di due anni e due mesi., processato con il rito abbreviato, che prevede la riduzione di un terzo della, era stato condannato a quattordici anni e due mesi di carcere pervolontario e porto abusivo di arma, più una provvisionale di 40mila euro per il risarcimento del danno creato. La Corte d’Appello, ...

