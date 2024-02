Un17enne italiano è stato Fermato dai Carabinieri del Comando provinciale di Treviso per l’omicidio di Dedja Bledar, 39enne albanese trovato senza vita lo ... (ilfattoquotidiano)

PIEVE DEL GRAPPA - Omicidio di Paderno : è stato fermato in queste ore il presunto assassino di Bledar Dedja . Si tratta di un minorenne. Svolta nelle ... (ilgazzettino)

PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - Le risposte che gli inquirenti cercavano erano nascoste nella ? doppia vita ? di Bledar Dedja , fatta di appuntamenti clandestini. In ... (ilgazzettino)

Omicidio di Paderno. Massacrato nel bosco, Bledar e l'appuntamento «della morte» concordato con il killer 17enne su Grindr: PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - I contatti, gli screzi, il distacco e poi l'appuntamento sfociato nel sangue, concordato tramite "Grindr", un'app di incontri gay simile a ...ilgazzettino

PIEVE DEL GRAPPA | Omicidio DI BLEDAR, DOMANI IL 17ENNE PARLERA’ NUOVAMENTE CON I MAGISTRATI: 28/02/2024 PIEVE DEL GRAPPA – Omicidio di Bledar Dedja. Domani nel pomeriggio parlerà nuovamente ai magistrati il 17 enne accusato di aver accoltellato il 39enne albanese nel bosco a Paderno del Grapp ...antennatre.medianordest

Omicidio di Bledar Dedja: dopo la confessione del 17enne, si indaga su giro di prostituzione minorile: Starebbero emergendo scenari inquietanti sul caso dell'Omicidio di Bledar Dedja, il 39enne albanese ucciso con 20 coltellate nel pomeriggio del 20 gennaio scorso in una zona boschiva appartata in via ...fanpage