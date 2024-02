Olindo Romano | la confessione sulla strage di Erba | video e testo completo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La trasmissione televisiva Quarto Grado ha divulgato un inedito documento, relativo al 2007, in cui, intervistato dallo psichiatra Massimo Picozzi, rilascia la suadi. L’uomo è stato condannato all’ergastolo, insieme alla moglie Rosa Bazzi, per l‘omicidio della vicina di casa Raffaella Castagna, della di lei madre Paola Galli, del piccolo Youssef Marzouk (figlio di Castagna) e di un’altra condomina, Valeria Cherubini. Di seguito vi proponiamo il, opportunatamente adattato per chiarezza, della, in cuiricostruisce i continui screzi avuti con la signora Castagna, rea di disturbare eccessivamente la quiete familiare; una ...