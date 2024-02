Olimpiadi Parigi | rubata pennetta con informazioni sensibili

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Caos in Francia a causa dell’ultimo furto avvenuto su un treno: la polizia sta cercando di ritrovare al più presto il materiale Gravissimo problema in Francia in vista delle prossime. La rete francese BFM TV ha riferito che questo lunedì, 26 febbraio, è avvenuto un furto di un computer e una chiavetta USB che conteneva delle importantissimesulla competizione. Figurano, per esempio, i piani di sicurezza previsti per l’evento dal consiglio comunaleno, che prevede l’impiego di 2mila agenti quasi tutti della polizia municipale. SmarritaUSB e computer consulle– Notizie.comL’incidente è stato reso noto nel momento in cui un impiegato del municipio ha denunciato alla stazione ...