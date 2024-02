Ok definitivo del Parlamento Ue al Nature Restoration Law | esultano gli ambientalisti

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) - I trattori in protesta non hanno bloccato l'approvazione definitiva delLaw da parte deleuropeo. Il regolamento, che mira a garantire il ripristino degli ecosistemi degradati in tutti i Paesi dell'Ue, è stato approvato il 27 febbraio 2024 con 329 voti favorevoli, 275 contrari e 24 astensioni. Tra i favorevoli, insieme a centristi, sinistra e verdi, ci sono anche 25 eurodeputati del Partito popolare europeo, che in tutto ne conta 170 e si è schierato per il no. Importante spaccatura anche all'interno di Renew Europe, gruppo centrista e liberale dove i due terzi hanno votato a favore del provvedimento: circa 60 voti decisivi ai fini dell'approvazione delLaw. La proposta di regolamento del...

Dopo 36 ore dall’inizio dello spoglio delle schede, il sito della Regione Sardegna non diffonde il risultato definitivo delle elezioni regionali . È noto che ... (noinotizie)

Il Senato ha dato il via libera definitivo al Ddl Capitali , il disegno di legge voluto dal governo per rendere più attrattivo e competitivo il mercato ... (orizzontescuola)

Ripristinare il 90% degli habitat danneggiati entro il 2050. Protesta la destra e Coldiretti: “Sistema produttivo in ginocchio” I trattori in protesta non ... (sbircialanotizia)

Trasporti: Pd, 'dietrofront Trenitalia sia definitivo e non manovra elettorale Salvini': Roma, 29 feb. (Adnkronos) - “Il modello Ryanair per Trenitalia è sbagliato. Prendiamo positivamente atto della marcia indietro sul nuovo regolamento che, come abbiamo denunciato, avrebbe determinato ...lagazzettadelmezzogiorno

Strage di Erba, le tre prove che possono ribaltare la sentenza. La confessione, il testimone e l'auto: ecco cosa non torna: Sono queste le prove della discordia sulla strage di Erba su cui la procura generale di Brescia e le difese di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo ... Opposta la ...ilgazzettino

Gaza, Save the Children: i bambini muoiono per mancanza di cibo: L’Organizzazione ribadisce l’urgenza di un cessate il fuoco definitivo e di un’indagine immediata e imparziale su ciò che è accaduto e avviare delle azioni per garantire il rispetto del diritto umanit ...giornaledipuglia