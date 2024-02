Offensivo | dai Chiara Ferragni gela l' inviato di Pomeriggio 5 | Chiedilo a Myrta | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Continuate a seguirmi? No, non è una exit strategy ed è anche abbastanzache le persone pensino questo".risponde più esausta che piccata a Michel Dessì,diMerlino a5, su Canale 5, che da mesi è stato sguinzagliato sotto casa della influencer e del marito Fedez per raccontare la loro ormai conclamata crisi coniugale. Le voci a cui fanno riferimento Dessì esono le ricostruzioni che descrivono la chiacchieratissima rottura come una finzione, un modo per distrarre dal punto di vista mediatico la stampa dai veri guai della famiglia, quelli giudiziari. "Sono tutte caz***e - scuote il capo la, occhialoni da vista molto glamour e aria comprensibilmente abbacchiata -, le ...