Obi Mikel ‘chiama’ Osimhen al Chelsea | «Lui vuole andare lì»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) John Obi, ex centrocampista del, ha parlato al Web Summit Qatar del futuro di VictorJohn Obi, ex centrocampista del, ha parlato al Web Summit Qatar del futuro di Victor, attaccante del Napoli. Le sue dichiarazioni:– «Sono convinto che Victor voglia venire al, ovviamenteseguire le mie orme e dei giocatori nigeriani che hanno giocato nel, come Victor Moses, Celestine Babayaro. Sto provando a convincerlo. Spero che venga al club, perché porterebbe così tanto. Penso che l’unica cosa che ci manca sia un bomber che faccia gol».