Obbligati a ripristinare le palude | Ue | ecco servita l' ultima follia green

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L'Europa ha confezionato la madre di tutte le fregature “”. In chiusura del trilogo con le altre istituzioni europee - Commissione e Consiglio - il Parlamento Ue ha approvato ieri la contestatissima legge sul Ripristino della natura. Riesumando quasi tutti gli aspetti più controversi che erano stati espunti nel passaggio in Commissione agricoltura. Permane innanzitutto, l'esclusione introdotta con gli emendamenti approvati (e soppressi) delle superfici agricole da riforestazione, recupero delle paludi e biodiversità forzata. Ma saranno i singoli governi dei Ventisette a dover verificare se e come gli agricoltori soddisfino gli obiettivi di biodiversità. Rientrano, invece, alcune delle norme che avevano e hanno fatto esultare ambientalisti, sinistra e pure pentastellati. A cominciare dal ripristino del 30% delle aree paludose entro il 2030. Senza dimenticare ...

