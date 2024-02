Nuovo contratto metalmeccanici | Benaglia | “Si allinei ai nuovi bisogni | meno ore di lavoro | più soldi ed equilibrio con la vita privata”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Zanica. Un aumento di 280 euro del minimo salariale, una progressiva riduzione delle ore difino ad arrivare a 35 settimanali e un welfare più esteso: sono solo alcuni dei punti cardine sui quali si poggia l’ipotesi di piattaforma formulata da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil per ilcollettivo nazionale didei, in scadenza il prossimo 30 giugno, per il triennio 2024-2027. L’obiettivo è arrivare a quello che i sindacati hanno definito “ildella dignità”, retributiva certo, ma anche sociale che permetta una migliore conciliazione dei tempi die di. Un documento esaustivo che riporta tutte le richieste che saranno presentate a Federmeccanica e Assistal, dando il via a quel punto a una ...