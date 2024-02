(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dal 1°sulo per chi viaggia su. Non si potranno portare più di due valigie.di 50 euro per i trasgressori

L'eurocamera ha dato il via libera definitiva alla riforma delle norme dell'Ue che regolano la protezione delle Indicazioni Geografiche (IG) per il vino, le ... (quotidiano)

Nuove regole per i bagagli su Trenitalia. Dal 1° marzo scattano le multe: Non solo in Italia Queste Nuove regole, che per ora non toccano i treni Italo, saranno riprese anche in alcuni treni francesi. SNCF – una delle principali aziende pubbliche francesi, concessionaria in ...ilgiornale

Auto vecchia, non buttarla più: il nuovo sistema le riqualifica tutte | Un valore inestimabile per…: La vecchie auto da rottamare adesso potranno avere nuova vita, con il sistema innovativo verranno tutte riqualificate.0-100

Qatar senza favoriti: pista, BoP e sviluppo rimescolano le carte: Una dinamica che pone in posizione di leggero vantaggio chi era già presente nel 2023, con i nuovi arrivati costretti a recuperare terreno. Il fattore esperienza è da tenere a mente per non ricondurre ...formulapassion