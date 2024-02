Nuova preferenziale in via Farini a Bologna | quando si attiva e chi può passare

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 – Era stata annunciata, tra mille mugugni, e ora la corsiadi vianel tratto compreso tra piazza Cavour e piazza Galvani diventa realtà, o almeno diventeranno realtà le multe per chi trasgredisce: dall’8 marzo verrà fotografo e sanzionato chi percorre il tratto incriminato, ossia pochi metri ma che stravolgono completamente la viabilità del centro già messa a dura prova dalla chiusura di piazza di Porta Ravegnana, ossia la zona sotto alla Garisenda.iniziano le multe Come detto, venerdì 8 marzo – ossia la giornata delle donne – la telecamera che era già stataper anni in passato tornerà a funzionare. Chi puònellamoto veicoli già autorizzati alle altre preferenziali (previa ...

Bus urbani e trasporti, arrivano le nuove linee urbane Tper 44 e N8: Con la Nuova linea 44 torna ad essere servita la zona di San Vitale fino ad ora isolata mentre con la preferenziale di Farini viene fluidificato il percorso dei bus sull’asse Santo Stefano-Farini su ...bolognatoday

Nuova preferenziale in via Farini: quando si attiva e chi può passare: in uscita: obbligo di svolta a sinistra (eccetto autorizzati) su via Farini, svolta a destra su piazza Cavour, via Garibaldi, via XII Giugno fino a via Rubbiani, proseguire fino ai viali.ilrestodelcarlino

Professione rifugista: a tu per tu con Anna Facchini, presidente della SAT: Nuovi gestori e concorsi di progettazione per i restauri, professionalità e trasparenza. L’impegno della Società degli Alpinisti Tridentini per mantenere efficienti i suoi 34 (o 35) punti di appoggio.montagna.tv