Nuoto master | Macerata ha vinto quattro titoli regionali In tutto conquistate sei medaglie

(Di giovedì 29 febbraio 2024)individuali di campione delle Marche e altre dued’argento: il CentroFior di Grano ha scritto una pagina di successi nella piscina di Fabriano, sede dei campionati. Il gruppo seguito - nella vasca dell’impianto comunale in viale Don Bosco - dall’allenatore Daniele Bibini e dalle giovani Arianna Fuselli ed Eleonora Brandi, ha avuto in Debora Belli la portacolori top. Per lei una doppietta, primo posto di categoria in entrambe le sue gare, i 200 metri rana e i 100 metri misti. Altri due ori sono maturati grazie a Paolo Rinaldi nei 200 metri rana e a Giorgio Bormioli che hai 100 metri misti. Quest’ultimo ha arricchito il suo palmares classificandosi secondo nei 200 rana. Luca Cirioni ha ...