Nuoto di Fondo | gli Azzurri al Polo Natatorio di Ostia in vista della Coppa del Mondo

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 – Archiviata l’avventura ai Mondiali didia Doha, glisi preparano per le sfidedel. E lo fanno Centro FederaleAcquatico Frecciarossa diLido. Allidense, Gregorio Paltrinieri e i compagniNazionale Tricolore sono in raduno in queste ore e fino al 21 marzo. Il prossimo appuntamento è fissato per il 23 marzo nella 10 km di Hurgada, in Egitto. I convocati – feder.it Gli specialistilong distance saranno impegnati in un lungo raduno collegiale fino al 21 marzo: si allenano Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Cooper), Domenico ...