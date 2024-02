“Non vedevamo l’ora di assistere a questo” Grande Fratello | Anita esplode con Garibaldi Choc per i fan | ma c’è chi ride

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Momenti ditensione aldopo la puntata andata in onda mercoledì 28 febbraio 2024. Giuseppe e, fino a pochi giorni fa inseparabili all’interno della casa più spiata d’Italia, hanno avuto un ennesimo confronto con i toni scaldati da subito e accuse davvero pesanti volate soprattutto dalla giovane, stufa della ‘gelosia’ diverso Alessio. Nel dopo puntata i due si sono incontrati in cucina ed è scoppiato il putiferio “Alla prima occasione mi hai voltato le spalle, mi hai fatto passare per pesante, geloso, possessivo. Non hai speso una parola positiva stasera nei miei confronti. Adesso mi hai detto di non parlarti più. Sai perché me l’hai detto? Perché adesso è tutto in discesa”, ha accusato Giuseppe, sconvolto per il volta faccia ...