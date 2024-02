Non solo calcio. Giornate flessibili al liceo. Il Perugia in visita all'"Alessi»

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Anche ilalScientifico Statale “Galeazzo” protagonista nei cosiddetti “giorni”, ovvero una tre giorni di eventi in cui gli studenti propongono corsi, iniziative ed incontri su tematiche di loro interesse, in vari campi del sapere e delle arti. Tra i vari ospiti che si sono interfacciati con gli studenti ci sono medici, ingegneri, architetti, sportivi, associazioni varie e docenti delstesso. Anche il, su invito degli studenti, non è voluto mancare affrontando un tema che si sta espandendo purtroppo con l’utilizzo dei social: l’hate speech ovvero l’odio sui social, la discriminazione e le offese che pervadono la rete creando una specie di zona franca dove tutto è permesso con conseguenze a ...