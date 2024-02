Non sarebbe folle legalizzare la cannabis

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Su pochissime cose mi trovo d’accordo con il centrosinistra, una di queste è la proposta di legalizzazione delle droghe leggere. Premessa doverosa: non sono un fumatore, anzi direi che il fumo lo detesto proprio. Così come la totalità delle sostanze stupefacenti. Eppure, compiendo una riflessione critica e il più possibile imparziale, fatico a non condividere la posizione assunta in queste ultime ore dai leader politici dei principali partiti d’opposizione sulla. Per tutta una serie di ragioni. Intanto, da liberale non amo particolarmente l’onnipresenza di uno Stato che regola dall’alto ogni aspetto della vita del cittadino e stabilisce tutto ciò che l’individuo può o non può fare nella sua sfera privata. Dopodiché, ci sono varie questioni di natura prettamente economica che non possono essere ignorate. La domanda di droghe leggere è in costante aumento, ...