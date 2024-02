Non ha… stato Putin

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La moglie di Navalny ha “rivelato” che suo marito èucciso da. Ma lei vive all’estero, che ne sa di cosa è successo lì nel carcere?Marco Dorianivia email Gentile lettore, la moglie Yulia ovviamente non sa nulla della sua fine, ma ergendosi a continuatrice della “lotta” del marito spera di non perdere i lauti finanziamenti dell’Occidente. E all’Occidente conviene mantenere la finzione. Non a caso Biden l’ha accolta a braccia aperte alla Casa Bianca, pur continuando a chiamarla Yolanda (ed è già tanto che non la chiamasse John). Detto questo, aggiungo che ormai è ufficiale: non “ha”. Navalny è morto per cause naturali, come affermato dal Cremlino. Lo ha annunciato nientemeno che Kyrylo Budanov, il potente capo dei servizi segreti ucraini, un fedele di Zelensky. Ai giornalisti che chiedevano della ...