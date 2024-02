"Non è finto niente. Tutte caz...". Ferragni smentisce le voci sulla separazione come exit strategy: "Non è finto niente. Dai, ciao ragazzi", ha commentato con stizza l'influencer prima di divincolarsi dai microfoni, che però l'hanno attesa per un secondo commento. Soffermandosi qualche secondo in ...ilgiornale

"Potete non seguirmi più". Chiara Ferragni fermata in strada, il video: "Non è finto niente. Dai, ciao ragazzi": Commenta così Chiara Ferragni, raggiunta oggi da Michel Dessì, inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5 ...today

Con la truffa del finto figlio sottraggono oro per 25mila euro a un’anziana: arrestati: Uno bloccato a Porto San Giorgio dopo un inseguimento in autostrada, l'altro alla fermata dell'autobus per Napoli Nel pomeriggio di ieri, 27 febbraio 2024, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona ...youtvrs