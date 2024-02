Non dia lezioni chi ci rincorreva coi droni. E Mattarella sbaglia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’ipocrisia di chi oggi si scandalizza per i manganelli contro gli studenti a Pisa, sia esso il leader dell’opposizione, quello del M5S o il Capo dello Stato, l’ha evidenziata nel modo migliore uno dei ragazzi in piazza quando, trovandosi di fronte Giuseppe Conte, gli ha ricordato che ai tempi del suo governo in compagnia del Pd i poliziotti picchiavano duro proprio come oggi. Come sempre, quando c’è da difendere l’ordine pubblico. Ieri sera Giorgia Meloni, in diretta a Tg2 Post, ha ribadito più o meno lo stesso concetto. “Lesul governo autoritario, da parte di quelli che sparavano con gli idranti sui lavoratori inermi seduti a terra, o cheno gli italiani da soli in spiaggia con i, anche no”, ha detto il premier ricordando quanto successo a Trieste con i No Pass inermi di fronte al porto e in tutta Italia ...