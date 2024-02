Nomisma | in Italia le aziende controvento sono il 6 | 5% del totale e generano il 9 | 4% dei ricavi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Inleil 6,5% delil 9,4% dei, il 21,1% dell’ebitda e il 14,2% del valore aggiunto della manifattura nazionale.In crescita la rappresentanza di eccellenze provenienti dal sud. È quanto emerge dallo studio “” curato dain collaborazione con Crif e Cribis. È stata presentata oggi in diretta streaming la quinta edizione dell’Osservatorio “: leche guidano il Paese”, curato dain collaborazione con Crif e Cribis. Nel corso degli anni, il gruppo di imprese– ovvero ledel settore manifatturiero ...

Pomeriggio di confronto sui 16 anni dell’Unione. E lo spettacolo della Timo: Oggi dalle 15.30 al teatro Goldoni di Bagnacavallo si terrà un pomeriggio di confronto e condivisione sui primi 16 anni a dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Si comincerà parlando dei ’Sedici ...msn

Basilicata in primo piano nell’osservatorio “Controvento” di Nomisma: Secondo l'ultima analisi di Nomisma, la Basilicata emerge come esempio notevole di eccellenza industriale in Italia, con 26 aziende che superano importanti parametri di valutazione. Il settore della m ...trmtv

Le aziende 'controvento', in Basilicata 'caso più eclatante': 3 per cento dell'universo della manifattura Italiana, esprimono ricavi per oltre 100 miliardi (101,3) e un margine operativo lordo (ebitda) di 23,4 miliardi", secondo l'osservatorio "Controvento" di ...ansa